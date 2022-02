Oscar Ruggeri: “Para mí Bilardo sabe lo de Maradona”

Oscar Ruggeri, ex jugador y campeón del mundo con la Selección Argentina, manifestó que cree que Bilardo ya sabe de la muerte de Diego Armando Maradona

No todo está perdido. Oscar Ruggeri, ex jugador y campeón del mundo con la Selección Argentina, manifestó que cree que Bilardo ya sabe de la muerte de Diego Armando Maradona. El “Doctor” fue un destacado entrenador, campeón del mundial México 1986 y finalista en Italia 90.

Ruggeri comentó lo siguiente sobre esta situación: “Estuve feliz de volver a abrazar a Carlos Bilardo, por momentos nos reconoció. Yo no sé si Carlos no sabe lo que le pasó a Diego, este es más vivo. Para mí sabe”.

Además, habló de la consagración en el Mundial del 86: “Lo que logramos en el 86′ cada vez se hace más grande, pero no le sacamos provecho. AFA nos está ayudando a los campeones, nos deposita un dinero para una obra social. Carlos está bien, lo que pesa es la edad, ya no somos esos chicos de 24 años en donde nos recibía con los videos”.

LEYENDAS DEL DEPORTE:

Por otra parte, expresó que no le gusta el presente de su país: “No veo bien a la Argentina. No quiero este país para mis hijos. Y no estoy de acuerdo con el populismo. Yo no me tengo que ir afuera, porque yo trabajé siempre. Se tienen que ir los que no saben vivir acá, los que chorean”.

Por último, reconoció que le gustaría incursionar en la política: “Me gustaría participar en política, pero con mis ideas no sé cuánto voy a durar. Yo quiero un país sano que genere trabajo y seguridad. Si me tomara un café con Alberto, o con el gobernador de la Provincia les diría de todo”.