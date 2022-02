Xavi: “Si no hubiera aparecido Messi, Maradona seguiría siendo el mejor”

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, manifestó que le causa alegría jugar en el estadio del Napoli de Italia: El Diego Armando Maradona

Admiración pura. Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, manifestó que le causa alegría jugar en el estadio del Napoli de Italia: El Diego Armando Maradona. El Barcelona quiere hacerse fuerte de visitante y acceder a los octavos de final de la Europa League. El cuadro Catalán continúa en franco ascenso.

Xavi comentó lo siguiente sobre esta situación: “Es un honor jugar en este estadio. Es un futbolista que nos emocionó a todos, fue una referencia para todos en el mundo. Seguimos viendo vídeos de Maradona y nos seguimos emocionando”.

Además, agregó lo siguiente: “Es una responsabilidad hacer un gran partido aquí. Si no hubiera aparecido Messi, seguiría siendo el mejor de todos los tiempos”.

LEYENDAS DEL DEPORTE:

Por otra parte, expresó que no tiene problemas con Dembélé: “No he tenido ni un solo problema con Ousmane y he leído de todo. Es profesional, se cuida. Si hubiera sido un mal profesional quizá hubiéramos decidido otra cosa. Vamos a ver qué ocurre al final de temporada. Es un futbolista que me gusta”.

Por último, analizó el partido que se viene: “Nos costará dominar el balón. Será una guerra futbolística y el que tenga la pelota ganará. Nos apretarán mucho y el ambiente en su estadio será intenso. No nos queda otra que seguir creyendo en nuestro modelo. Debemos insistir más que nunca. Tenemos ilusión”.