¿Gonzalo Higuaín está pensando en el retiro?

El ‘Pipa’ cree que el fútbol es ingrato. “Lamentablemente el fútbol vive del resultado y no del recorrido. A mí se me ha marcado por el resultado final y no por el recorrido. Soy el segundo jugador activo con más goles en los Mundiales después de Messi”. Finalmente una declaración clave que pudo cambiar su carrera. “Si me echaban de River -cuando debutó- iba a dejar el fútbol. Solo quería jugar en River”.

El dato de cierre es que Gonzalo Higuaín anotó más de 320 goles en 681 partidos a lo lago de su profesionalidad. Histórico con Argentina, a pesar de no conseguir ningún título, y en las principales ligas del mundo. Actualmente juega en la MLS donde lleva 12 goles y 6 asistencias en 30 partidos con el Inter de Miami. Anota cada 205 minutos.