Grados sobre el partido ante la ‘U’: “Vamos a ir a ganar”

Carlos Grados, arquero de César Vallejo, habló sobre el partido del domingo ante Universitario por la Liga 1.

Quieren sumar de a tres. La Universidad César Vallejo hizo borrón y cuenta nueva tras la eliminación de la Copa Libertadores a manos del Olimpia y ahora está netamente concentrando en la Liga 1. Los dirigidos por ‘Chemo’ Del Solar vienen de vencer a Ayacucho FC y ahora buscaran derrotar a la ‘U’. Carlos Grados, guardameta de la UCV, se refirió al partido del domingo ante los ‘merengues’.

El arquero del club trujillano destacó la victoria de su equipo ante Ayacucho FC: “Este triunfo ante Ayacucho FC nos va a ayudar un montón para lo que viene más adelante. Lo más pronto es el partido ante la ‘U’ y estamos enfocados”.

El portero de César Vallejo analizó el inicio de torneo que han tenido los ‘poetas’: “La primera fecha fue un gran partido. Quizá el campo no nos ayudó porque no estaba en buen estado. Luego tuvimos dos partidos por Copa Libertadores que fueron a otro ritmo, otra dinámica. No pudimos avanzar de fase. Nos toca sacudirnos de eso y afrontar de la mejor manera la liga peruana”.

El guardameta de 26 años confesó que la UCV buscará sumar un triunfo en el Monumental: “Se viene la ‘U’. Un equipo históricamente grande. Hay que afrontar el partido con lo mejor y vamos a ir a ganar. Queremos estar arriba y campeonar. Tenemos que ganarles a los equipos que están en la carrera y uno de ellos es la ‘U'”, finalizó.

Cremas y poetas chocaran este domingo a las 15:30 hrs en el Estadio Monumental por la cuarta fecha de la Liga 1; los merengues buscarán volver a la senda del triunfo tras caer ante Stein y la U. César Vallejo ira por su segundo triunfo al hilo tras vencer a Ayacucho FC en Trujillo.