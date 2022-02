Mosquera: “No vamos a cambiar nuestra manera de jugar”

Roberto Mosquera, entrenador de Sporting Cristal, habló en conferencia de prensa sobre el momento que viven los ‘celestes’ en la Liga 1.

No han tenido un buen arranque, pero confían en darle vuelta al asunto. Sporting Cristal cuenta con una sola unidad en las primeras tres fechas del campeonato peruano; los ‘celestes’ cayeron en Huancayo, empataron ante Melgar y descansaron en la última fecha, lo que los ubica en la décima sexta casilla del torneo. Roberto Mosquera, entrenador de los ‘celestes’, brindó una conferencia de prensa en donde habla del actual momento de su equipo.

El estratega peruano negó que Cristal este viviendo una crisis: “No estamos en un problema. Problema es venir a Cristal en 2012 cuando llevaba siete años sin campeonar o en 2020 cuando estaba último. Así ganemos, van a venir una falla o algo por mejorar”.

El DT del elenco rimense se refirió al estado de Martín Távara: “Távara está bien, está haciendo fútbol. No está para jugar pero ha hecho una semana completa de trabajo como todos”, declaró en rueda de prensa.

‘Mous’ reveló que su equipo no cambiará su idea de juego pese a que los resultados no se vienen dando: “Tenemos dos años de alta competencia. Estamos seguros con el camino que tomamos. No vamos a cambiar de rumbo ni vamos a inventar nada. Tenemos una buena forma de jugar y un buen plantel”.

Por último, el entrenador de 65 años confesó como le gusta que su equipo se desarrolle en el campo de juego: “Me gusta ganar, jugar bien y la posesión de la pelota. Cuando eso no sucede, me incomoda porque podemos hacerlo. Un equipo que juega bien está más cerca de los primeros lugares y de un campeonato. Intentamos eso”, concluyó.