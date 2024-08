Grandioso Perú: La Sub 17 le ganó 3-2 a Argentina

• La Sub 17 le ganó 3-2 a Argentina y está entre las 8 mejores del Mundial

En un Coliseo Eduardo Dibós nuevamente lleno, la Selección peruana Sub-17 derrotó por 3-2 a Argentina en el duelo por los octavos de final del Mundial de Voleibol Sub-17. El equipo nacional se metió dentro de los ocho mejores del torneo.

La ‘Blanquirroja’ se vio sorprendida en el primer set, donde las albicelestes consiguieron imponerse por 25-21.

Sin embargo, las dirigidas por Antonio Rizola, consiguieron reponerse en el segundo logrando vencer por 25-19, mientras que continuaron con la racha en el tercero derrotando a su rival por 25-20.

En el cuarto set, Argentina se recuperó y venció por 25-21, igualando el 2-2 forzando a un quinto y definitivo set, allí sufriendo más de la cuenta, Perú logró imponerse por 15-13 consiguiendo el triunfo.

Así, Perú se mete entre los ocho mejores del mundo y enfrentará a Japón en los cuartos de final el jueves 22 de agosto.

