Gregorio “En la “U” se deja la vida en la cancha”

El técnico de Universitario, Gregorio Pérez, comentó el buen comienzo de año que tuvo con el cuadro crema, donde en partidos oficiales hasta ahora no sabe de derrotas.

Quiero un equipo agresivo e intenso, dice Gregorio Pérez

“Acá hay que dejar hasta la última gota de transpiración. El gran objetivo es el torneo local. Esta clasificación a la segunda ronda de la Libertadores fue un respiro muy grande“, manifestó el popular “Goyo”.

Además, manifestó las sensaciones que le deja dirigir a Universitario. “Universitario es un histórico del fútbol. Yo vi a grandes equipos de la ‘U'”, dijo Pérez.

Por otro lado, se refirió a las virtudes que espera encontrar en la “U”. “Que sea un equipo agresivo para recuperar e intenso para atacar, con orden y equilibrio. El equipo tiene que tener garra y determinación”, indicó.

Finalmente, comentó la anecdótica imagen de Succar quien pidió que se le mantenga en cancha para anotar el triunfo ante Melgar. “Succar me hace la seña, pero en realidad no llego a verla. Creyó que lo iba a sacar por Dos Santos pero el cambio no era para él. Recién cuando veo la repetición me percato del hecho“, aseguró.