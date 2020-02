La mejor selección preolimpica que vi

Escribe: Fernando Jiménez

La mejor selección Preolímpica de Perú que he visto en mi vida fue, sin lugar a dudas, la del 71 que se jugó en Colombia. Habíamos regresado con el sétimo puesto del Mundial de México 70 y se vivía un ambiente de fiesta en el país. Aparecían chicos con buenas condiciones para ir reemplazando a los mayores que ya terminaban su ciclo como Lucho Rubiños, Eloy Campos, Nicolás Fuentes, Perico León y Albertito Gallardo. La Federación Peruana de Fútbol contrató al húngaro Lajos Barotti para reemplazar a Waldir Pereyra “Didí”, quien no regresó de México y de frente se fue a Brasil, por los problemas que tuvo con Orlando La Torre y no quiso echar más leña al fuego.

Lajos Barotti quien también se hizo cargo de los juveniles, no como Gareca que solo dirige a los mayores, convocó a los mejores de los clubes y formó su selección con Manuel “Chicho” Uribe en el arco, Carlos Campaña, Jesús Neyra (Papá de Gianella), José Velásquez y Rubén “Panadero” Díaz en la defensa. César Peralta, Pedrito Ruiz y Walter Daga en el medio y arriba Gerónimo Barbadillo, Moisés Chumpitaz y Juan Carlos Oblitas en la ofensiva. Pero en el equipo también alternaban Ricardo Valderrama, Eduardo Saavedra, Moisés “Cholo” Palacios, Tito Reyna, Justo Aliaga, el Zorro Alva, Alfredo Larios, Ricardo Quiles y Jesús Lavalle entre otros. La verdad era un buen equipo. La mejor selección juvenil que he visto a lo largo del tiempo.

Ese equipo jugó a gran nivel. Con Colombia que eran locales empatamos 1-1, después le ganamos -1 a Paraguay 2-1. A Uruguay 1-0 y goleamos a Venezuela 3-0. Fuimos los mejores del Grupo 2 con la delantera más goleadora y la defensa menos batida. Pasamos al cuadrangular final junto a Colombia y en la Serie 1 clasificaron Brasil y Argentina. En la siguiente fase empatamos con Argentina y Colombia y el único que nos ganó fue Brasil 1-0 y quedamos en el tercer puesto porque Argentina le ganó a Colombia. De ese equipo saltaron varios a la selección mayor como Chicho Uribe, José Velásquez, el Panadero, Barbadillo y el Ciego Oblitas

El húngaro Lajos Barotti planificó jugar amistosos en los Tres Continentes para darle más roce a la selección, así fue que empezamos en América, seguimos en Europa y también jugamos en África ante Argelia. Lamentablemente los resultados no nos acompañaron. La prensa fue dura y drástica. Es que estábamos acostumbrados a ganar siempre, muy pocas veces perdíamos. Y eso hizo temer a los dirigentes de la época y lo despidieron a Lajos Barotti. El húngaro era uno de los mejores entrenadores de Europa. Años después, cuando dirigía a Hungría, antes del Mundial 78 fue a Buenos Aires a jugar unos amistosos con Argentina que dirigía César Luis Menotti. Lo fui a buscar al viejito al Hotel Bauen y recuerdo que me dijo: “Injustamente me despidieron. Perú tenía una de las mejores selecciones de su historia”.

Esto lo que ha sucedido con la Sub 23 de Solano es para analizar bien, sin odios ni rencores. Y en eso tiene que ver mucho Juan Carlos Oblitas, quien lo nombró.