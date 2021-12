Gregorio Pérez: “Me pareció poco serio, respeto a Vargas”

Gregorio Pérez, director técnico de Universitario de Deportes, habló sobre la posibilidad del regreso de Juan Manuel “Loco” Vargas a los cremas.

Gregorio Pérez, director técnico de Universitario de Deportes, habló sobre la posibilidad del regreso de Juan Manuel “Loco” Vargas a los cremas. El entrenador uruguayo descartó este rumor que sonaba en todos los medios.

“Me pareció poco serio, por respeto a Vargas, por su trayectoria, por lo que fue en la ‘U’ y en la selección, así como a nivel internacional. Para mí es un jugador que se ha retirado del fútbol y en ningún momento analicé o se habló del jugador, ni tampoco me lo mencionaron en el club, ni Jean Ferrari ni otras personas”, comentó el DT merengue.

También le preguntaron como fue el caso de Christian Ramos con la ‘U’: “Este tema no pasa por haber estado con la final y estar con hinchas de Alianza Lima, porque está en todo su derecho, es libre y para mí eso no fue motivo ni causa para estar de acuerdo con Ferrari para no seguir con el tema de Ramos”, dijo el estratega crema en entrevista con Equipo F de ESPN.

El entrenador uruguayo menciono que había hablado con Ramos pero al final se cayó el fichaje: “Yo hablé con Ramos cuando hubo la intención de ser contratado por la ‘U’, porque es un jugador muy importante, un jugador de selección. Quedó en responder y realmente esa respuesta no se dio en tiempo y forma y se decidió cortar el vínculo”.