Gregorio Pérez sobre Cantoro: “Quedé contento con su gol, tiene mucho futuro”

El DT de Universitario de Deportes quedó muy contento por la entrega de su dirigidos en el choque con la San Martín, particularmente, con Tiago Cantoro que anotó el segundo tanto

Universitario de Deportes volvió a tocar la victoria, bajo la batuta de Gregorio Pérez, quien les dio la confianza a sus muchachos para pelear los tres puntos en la décima jornada de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson. Tiago Cantoro fue uno de los que recibió la confianza suficiente como para debutar con gol.

Esta entrega y buen desempeño durante el duelo contra San Martín fue felicitada por el DT, quien confesó a RPP que “quedé muy contento con su gol, feliz. Lo conozco de mi anterior paso. Incluso le hablé para que busque otro equipo para que tenga oportunidad de jugar. Él lo entendió, salió, no tuvo suerte por distintos motivos”.

Recordemos que Tiago tuvo un breve paso por Atlético Grau en el 2020; sin embargo, no logró la continuidad que buscaba. Para este 2021 retornó al elenco crema y cumplió con el sueño de debutar con esta camiseta: “Estoy convencido que tiene condiciones, no ha tenido las oportunidades, por eso me pone feliz que haya entrado y anotado. Tiene futuro”.