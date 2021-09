Raúl Ruídiaz metió a la final al Seattle Sounders por la Leagues Cup

¡Mientras usted dormía! Raúl Ruidíaz volvió a hacer de las suyas con el Seattle Sounders. La noche del martes, el peruano se visitó de héroe para darle la victoria a su equipo y meterse a la final de la League Cup 2021. La ‘Pulga’ aprovechó un pase largo para poner el 1-0 ante el Santos Laguna en el último minuto del cotejo.

Todo hacía indicar que el partido entre el Seattle Sounders y Santos Laguna se definiría en una tanda de penales, sin embargo, Raúl Ruidíaz marcó en los minutos finales para hacer explotar de emoción a millones de hinchas que asistieron al Lumen Field.

Emocionado por su nuevo gol con el equipo estadounidense, Ruidíaz fue a una de las tribunas para celebrar con su gente. Al lugar también llegaron sus otros compañeros que estaban en la cancha y los suplentes, mientras que, en el banquillo, el entrenador Brian Schmetzer compartía su felicidad con sus demás asistentes.

Saved all the fun for the very end!

WE'RE GOING TO VEGAS!! 🎰#SoundersMatchday | #SEAvSAN pic.twitter.com/OiVLzbGEsb

— Seattle Sounders FC (@SoundersFC) September 15, 2021