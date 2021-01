Griezmann: “Estamos molestos, enfadados, todo”

El delantero Antoine Griezmann se mostró profundamente dolido después de perder la final y no quiso valorar si la acción de Leo Messi si era roja o no.

El atacante del FC Barcelona, Antoine Griezmann, autor de los dos goles del FC Barcelona en La Cartuja de Sevilla, se confesó “jodido, enfadado y molesto” tras perder la final de la Supercopa de España. Además, el francés demostró que está en línea ascendente y en un buen momento de confianza.

Asimismo, el Athletic Bilbao jugó un gran partido, estuvo muy serio y ordenado, apretó al FC Barcelona y tuvo las ocasiones más claras que su rival. Por ello, el sello de Marcelino se noto en apenas un par de semanas al mando del equipo vizcaíno.

“Sabemos que los equipos de Marcelino trabajan muy bien, presionan muy bien. Hemos cometido errores en estrategia y habrá que ver y mejorar y trabajarlo en la semana”, indicó Griezmann. “Jugada mal defendida, no hablamos. Debemos trabajarlo, hacerlo en la semana y mejorar en eso porque son detalles muy importantes para definir un partido”.

“Ellos han jugado muy bien y han trabajado mucho”, concedió Griezmann, que afirmó no haber visto la expulsión de Leo Messi. “No he visto la expulsión de Messi al final, no sé qué ha ocurrido”, concluyó el francés.