Marcelino: “Ganar el título sería la leche para el Athletic”

El técnico Marcelino aseguró que no cambiará su planteamiento en función de si el Barcelona tiene o no a Messi.

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García, entiende que para el FC Barcelona la Supercopa pueda ser un torneo menor, pero para su nuevo club no. Por ello, el técnico asturiano prefiere tirar de educación y ahorrar una expresión más popular para definir lo que realmente sería para Los Leones​ este título.

“Los jugadores están a tope, como cañones, y tienen la intención de ganar y van a poner todo para ganar. Tienen la posibilidad de ser campeones y lo van a intentar. No sé si un trofeo menor o no, pero para el Athletic sería la leche. Hay que ser muy certeros ante el Barça, más todavía en las áreas”, indicó el entrenador del conjunto bilbaíno.

Respecto a la posibilidad de tener un plan si juega o no Leo Messi, Marcelino García deja claro que “nosotros tenemos que jugar en función de nosotros mismos, pero siempre teniendo en cuenta cómo juega el rival. No cambiaremos conceptos prioritarios, pero sí algunas cosas para contrarrestar los puntos más fuertes del rival. No variaremos la idea en función de si juega o no Messi; pero es indudable que si juega, nos va a agravar las posibilidades de victoria. Tenemos que pensar que Leo va a jugar y rendir a su mejor nivel para nosotros impedírselo”.

Por último, Marcelino García afirmó que “sí nos sirve de referencia. No creo que hayamos mejorado mucho, los procesos son más largo que diez días y tres partidos en 14 días. Saber que tenemos que mejorar ciertos aspectos es evidente. Prefiero jugar contra ellos habiéndonos enfrentado”.