“¿Qué mérito tiene Bustos?”

Waldir Sáenz disparó contra el Fondo Blanquiazul por la designación de Carlos Bustos.

“Estoy sorprendido por la elección del nuevo técnico. Pensé que iba a ser un técnico referente de la institución, parece que siguen haciendo las cosas al revés. En San Martín siempre jugó de media tabla para abajo, no tenía la ambición ni de Sudamericana, jugaba con muchos chicos y no le alcanzaba. Necesitaba jugadores de experiencia. En Melgar lo sacaron por malos resultados. Yo me pregunto cuál es el mérito que tuvo para llegar a dirigir a Alianza Lima“, disparó en RPP.