Guardiola: “Cada temporada peleamos por trofeos y la Champions es la que no hemos podido ganar”

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, vuelve a cruzarse en el camino del Real Madrid en la Champions League, esta vez en las semifinales de la competencia

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, vuelve a cruzarse en el camino del Real Madrid en la Champions League, esta vez en las semifinales de la competición. En la temporada 2020 se impusieron al conjunto blanco en los octavos de final. ¿Podrán repetir la historia?

Guardiola dijo lo siguiente: “Cada temporada peleamos por los grandes trofeos y la Champions es la que no hemos podido ganar”.

Además, añadió lo siguiente: “En 2020 fue una eliminatoria muy igualada, decidieron los detalles. Lo que he visto del Madrid, sobre todo ayer, es que tiene jugadores con un empaque. Lo que más me gusta, sobre todo, es que en la dificultad, con 0-3, hay jugadores que levantan el dedo y dicen aquí estoy yo. El balón no les quema con 0-3, a otros sí, a ellos no”.

EL CITY VA POR LA CHAMPIONS:

En ese sentido, agregó lo siguiente: “Contra el Madrid he ganado y perdido. Cuando juegas tantas veces contra un mismo equipo se gana y se pierde. Al talento del Madrid no se le combate de otra manera que tratar de ganarles con más talento”.

Por otra parte, manifestó lo siguiente: “Si tenemos que jugar contra su historia, no tendremos oportunidades. Son mejores en eso. Pero tenemos el deseo de competir contra ellos, es una prueba increíble. Lo queremos intentar. Tenemos que sufrir cuando toque, estar juntos, y cuando tengamos la pelota atacar. Lo mismo que si jugábamos contra el Bayern o el Barcelona, equipos que han estado aquí muchas veces”.