Xavi: “Merecimos mucho más, pero no tuvimos la personalidad necesaria”

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, habló sobre la derrota por la mínima de su equipo frente al Rayo Vallecano por la Liga de España. El cuadro Culé le entregó la Liga en bandeja al Real Madrid. Que solo necesita 1 punto para consagrarse campeón de España en la presente temporada.

Xavi dijo lo siguiente: “Merecimos mucho más, pero no tuvimos la personalidad que teníamos que tener. Lo hemos intentado, pero no ha querido entrar. Muy similar de sensaciones al del Cádiz. Esta es nuestra realidad. La gente se está jugando la vida y tenemos que igualarlo”.

Además, añadió lo siguiente sobre el fracaso en la Europa League: “No sé. Todos teníamos ilusión con aquella racha tan buena y aquellos partidos tan buenos que jugamos. Estábamos ilusionados con los títulos. Es la realidad, pero es que tenemos que motivarnos para poder jugar la Champions el año que viene. Si queremos oír la música de la Champions el año que viene, tenemos que igualarlo en ganas”.

EL BARCELONA PELIGRA:

En ese sentido, agregó lo siguiente: “Es que tenemos que motivarnos. Para jugar Champions el año que viene, depende de nosotros este año. Tenemos que mejorar mucho. No estamos en el mejor momento pero hay que trabajar para que el domingo que viene los tres puntos se queden aquí”.

Por otra parte, manifestó lo siguiente: “Haciendo la charla he pensado que saldríamos muy mentalizados, pero nos ha costado en la primera parte. La segunda hemos salido de otra manera. No hemos salido ser efectivos. Las hemos tenido muy claras, pero no hemos podido. Esto es una carrera, una Liga. Ya no la podemos ganar, pero hay que quedar, mínimo, en el segundo puesto”.