Guardiola despreocupado por su continuidad en el City

El contrato de Pep Guardiola con Manchester City finaliza en junio de 2023 y el estratega español aún no piensa en la renovación.

“Estoy aquí hace seis años porque ganamos mucho. Vine porque mucha gente me convenció. Permanecer depende de los resultados, nada más que eso. Me queda un año y medio de contrato, que es mucho tiempo si miras el mundo del fútbol”, declaró Guardiola en conferencia de prensa antes del partido del miércoles ante Brentford por la Premier League.

Además, Pep también se mostró tranquilo y sereno frente a la situación de Jack Grealish, Kyle Walker y Riyad Mahrez, quienes fueron vistos saliendo de un bar el domingo por la noche. Los rumones indicaban que el ex Aston Villa fue rechazado por estar ebrio, pero el club de Manchester desmintió esta información y señaló que los futbolistas tuvieron un malentendido con el personal del lugar.

“Estoy muy molesto porque no me invitaron y no me gusta. La próxima vez, espero que me puedan invitar y cenar correctamente a las ocho. El video no mostraba lo que pasó o no pasó. Cenando juntos, sobrios, disfrutando con los compañeros y algunos de la trastienda. Entonces, los jugadores saben, se arriesgan cuando salen por las redes sociales”, explicó el DT.

“Todos ellos estaban perfectos, pero serán multados porque no me invitaron”, concluyó con una sonrisa.