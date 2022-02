Eriksen: “Es la mayor cantidad de tiempo que he pasado sin jugar”

Christian Eriksen, refuerzo de Brentford de la Premier League, se refirió a lo que será su regreso al campo de juego.

A casi ocho meses del paro cardíaco que sufrió en la Euro 2020 jugando con su seleccionado, Christian Eriksen palpitó su regreso a las canchas.

El mediocampista de 29 años firmó contrato con las ‘Abejas’ hasta el final de la temporada después de que se confirmara su salida de Inter en diciembre. El futbolista danés tuvo que dejar la Serie A debido a que no podía continuar jugando allí, esto a causa del desfibrilador automático implantable que fue colocado en su cuerpo.

“En cuanto a la condición y la fuerza, estoy en un muy buen lugar, es solo el fútbol lo que necesita volver y ponerse al día. Veremos cómo reacciona mi cuerpo, pero me siento muy bien”, dijo Eriksen en diálogo con el sitio web oficial de Brentford.

Con respecto a su tiempo alejado de las canchas, comentó: “Es el tiempo más largo que he estado sin jugar al fútbol, ​​con mucha diferencia. He tenido suerte de no haber tenido ninguna lesión. Estar sin fútbol durante seis o siete meses es mucho tiempo”.

Eriksen contó que inicialmente pensó que nunca volvería a jugar al fútbol, pero los médicos lo convencieron de lo contrario dos días después del incidente en la Euro.

“De camino al hospital le dije a [esposa] Sabrina que podía dejar mis botas aquí. Reconocí lo que me había sucedido más tarde esa noche y los días siguientes. Luego comenzaron todas las pruebas. Hubo muchas pruebas para ver cómo reaccionaba el corazón al entrenamiento físico y por suerte de eso no salió nada y todo fue bien”, explicó.

Todavía no hay fecha de regreso para Eriksen, con el entrenador de Brentford, Thomas Frank, afirmando que habrá que esperar “algunas semanas”.