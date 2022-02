Verratti: “Si estamos en PSG es porque tenemos cualidades que otros no tienen”

Marco Verratti está por cumplir una década jugando en el PSG. En diálogo con L’Equipe explicó las cualidades que lo mantienen en la élite del fútbol europeo.

Sobre la filosofía futbolística, Verrati explicó: “Veo el fútbol como un deporte colectivo, no me importa quién marque. Ganamos juntos y cada uno de nosotros debe hacer su parte. Mi objetivo es que el equipo juegue bien, dar tranquilidad, esforzarme por mis compañeros y recuperar los balones”.

Asimismo, se refirió a sus cualidades técnicas: “No golpeo la pelota solo para patearla sin saber a dónde irá. Si llevo un par de oponentes conmigo, significa que uno o dos compañeros de equipo se liberan. Me gusta desencadenar la acción. Sé que a veces es peligroso y que perder un balón puede suponer un peligro para mi equipo, pero tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Si estamos aquí es porque tenemos cualidades que otros no tienen”.

“Es un problema que he tenido con casi todos los entrenadores. Ancelotti, al principio, me llevó aparte y me dijo ‘Marco, por favor, cuando estés bajo presión, cierra los ojos y tira lo más lejos posible’. Luego me dijo ‘Está bien Marco, haz lo que quieras porque sé que es tu juego. O te pongo en el banquillo o te quiero como eres, nunca vas a cambiar”.

Además, habló sobre sus lesiones: “Empecé con los profesionales, en Pescara, cuando tenía 14 años. Hice el mismo tipo de trabajo que los de 30 años. No estaba preparado físicamente. Era aún más pequeño que ahora, pero hacía los mismos ejercicios que ahora. Mi cuerpo lo sufría. Durante mis tres temporadas en el PSG tuve problemas para dormir, porque sentía dolor por todas partes. En estos tres años he jugado, a veces incluso bajo antiinflamatorios, hasta que llegó el momento de la primera operación”.

Sobre el final de su carrera: “Me siento bien, ojalá nos hubiésemos divertido más. A veces, cuando veo que solo quedan cinco, seis o siete años de carrera, me digo que realmente tengo que aprovechar cada partido y cada entrenamiento para hacer más y más”.

Finalmente comentó sobre los altercados que tuvo con los árbitros franceses. “Cuando pierdo un balón asumo mi responsabilidad. ¿Por qué no puede decir algo cuando un árbitro comete un error? En los últimos tres partidos he cometido tres faltas y me han sacado tres tarjetas amarillas, es increíble. Es una media del 100%: falta, amarilla. En la Champions o en la selección tengo una relación más normal con los árbitros. Puedo discutir con ellos, con los franceses, incluso hoy, no puedo hacerlo”.