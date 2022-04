Guardiola: “El Atlético es más ofensivo de lo que la gente piensa”

Josep Guardiola, entrenador del Manchester City, se pronunció con respecto a la Eliminatoria frente al Atlético de Madrid por la Champions League

Josep Guardiola, entrenador del Manchester City, se pronunció con respecto a la Eliminatoria frente al Atlético de Madrid por la Champions League. Solo uno de los dos se meterá a las semifinales de la competición más importante del viejo continente

Guardiola manifestó lo siguiente: “Hay una concepción incorrecta de cómo juega el Atlético. Son más ofensivos de lo que la gente piensa. No toman muchos riesgos a la hora de sacar la pelota, pero cuando lleguen a nuestro campo mostrarán la calidad que tienen sus jugadores”.

Además, agregó en ese sentido que será complicado: “Ahora estamos de locales, en una eliminatoria juegas en los dos campos. Nunca he estado en el Wanda pero imagino el ambiente que habrá. Creo que ellos juegan dependiendo de los momentos, aprietan, repliegan.. Debemos estar preparados, en el Camp Nou perdiendo nos hicieron mano a mano en la salida del balón”.

EL CITY QUIERE LA CHAMPIONS:

Además, elogió al conjunto de Simeone: “Igual estoy equivocado, pero el Atlético no se encierra. Te vienen a buscar, si les hundes y sales bien se ponen atrás, sus delanteros se juntan con el medio y esperan a las transiciones para correr, pero no se encierran. Si pueden te van a apretar desde tiempos inmemoriales”.

Por último, reveló que: “Me gustaría darte la razón, pero yo no inventé el fútbol. Lo que hacemos ya lo hacían los prehistóricos. Nunca he hecho un gol ni he parado un penalti. Ojalá fuera tan importante. Pero soy un entrenador muy bueno. Lo que hicimos en el Barça, Bayern… Lo hacían Cruyff y Rexach antes”.