De Paul: “Vamos a dar todo por cumplir el objetivo”

Rodrigo De Paul, volante de la selección argentina, habló de lo que se le viene a la Albiceleste en el Mundial de Qatar 2022 y las aspiraciones que tiene el plantel. Argentina realizó una gran Eliminatoria y, además, ganó la Copa América Brasil 2021.

De Paul manifestó lo siguiente: “Es una Copa del Mundo y están las mejores. Es un grupo difícil. Los tres rivales que tendrá Argentina tienen distintas maneras de jugar y estilos diferentes, nos tendremos que ir adaptando. Tenemos mucha ilusión, por el recorrido hecho después de 2018”.

Además, agregó en ese sentido que será complicado: “En estos cuatro años se han hecho las cosas súper bien, estamos todos juntos, con el entrenador lo mismo, se ganó una Copa América, 31 partidos sin perder…Vamos con ilusión, pero con una ilusión medida porque hay siete u ocho candidatos”.

ARGENTINA QUIERE SER CAMPEONA DEL MUNDO:

Además, agregó que el equipo confía en Messi: “Ojalá Messi lo disfrute y no lo padezca. Ojalá salga bien, veremos si es su último Mundial o no, eso ya lo decidirá él. Realmente él puede seguir jugando hasta que él quiera, porque está a otro nivel, la cabeza le va más rápido que a cualquier ser humano, así que intentaremos todos hacerle disfrutar de esta Copa del Mundo y si llegamos al último día pues todavía mejor”..

Por último, reveló que haría si sale campeón del mundo: “Haría muchas locuras, pero prefiero no decirlas. Nosotros como jugadores tenemos que hacerle entender a la gente que ganar una Copa del Mundo no es nada fácil. Habrá selecciones que son muy fuertes. Me estaría equivocando si me pongo aquí a hablar promesas de qué voy a hacer si salgo campeón”.