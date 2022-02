Guardiola: “Los mejores son Chelsea o River Plate”

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, manifestó en conferencia de prensa que los mejores equipos de la actualidad son Chelsea y River Plate

Son los mejores.Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, manifestó en conferencia de prensa que los mejores equipos de la actualidad son Chelsea y River Plate. No es la primera vez que el exitoso técnico español se rinde en elogios para el conjunto argentino liderado por Marcelo Gallardo.

Guardiola dijo lo siguiente en rueda de prensa, afirmando que River y Chelsea son los mejores equipos de la actualidad: “No somos el mejor equipo del mundo. El mejor equipo es el Chelsea, que ganó la Champions League, o River Plate, que ganó en Sudamérica”

Además, agregó lo siguiente: “No sé. Este tipo de cosas sobre quién es el mejor no me importa. Solo hay que ser feliz y tratar de jugar mejor cada día. Y al final, ya veremos. Lo importante es que ganamos el partido y en tres días vamos a Norwich (City) y tenemos que volver a ganar”.

ÁLVAREZ LLEGA A MANCHESTER EN JUNIO:

Hace poco, el conjunto inglés se reforzó con la adquisición de Julián Álvarez: “Lo mejor es quedarse en River Plate, lo ha hecho increíblemente bien. En la próxima pretemporada estará con nosotros, después decidiremos qué pasa, cada temporada se mueve la plantilla. Personalmente, estoy muy contento de tener a este joven jugador talentoso para los próximos años”.

Por último, habló de su plantilla actual: “Somos un equipo joven, excepto Fernandinho y Carson. El promedio de edad es tan bueno que el club tiene que trabajar para mantener a estos jugadores. A todos les encanta jugar al fútbol, increíblemente concentrados. Tenemos que mantenerlos y el club tiene que ganar la Premier League”.