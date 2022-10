Guardiola: “Los números de Haaland son increíbles, no hay duda de su calidad”

El DT de Manchester City, Pep Guardiola, dejó una firme respuesta luego de que se le consultara sobre Haaland, autor de un doblete este sábado ante Brighton.

Manchester City venció 3-1 a Brighton, en un partido en el que Erling Haaland se volvió a lucir. El noruego firmó un doblete y, tras el cotejo, el entrenador Pep Guardiola destacó su trabajo, aunque dejó en claro que no es el delantero más completo que dirigió.

“Haaland, con un nuevo doblete hoy, ya lleva 22 goles en toda las competencias de la temporada, ¿es el delantero más completo que has dirigido?”, preguntó una periodista del canal oficial de la liga inglesa al catalán, después del compromiso en el Etihad Stadium.

La respuesta de Guardiola no fue la esperada para muchos. Con un sonrisa en el rostro y, de seguro, recordó los años que entrenó a Lionel Messi en su brillante etapa en Barcelona. “¿Y Messi?, absolutamente los números de Haaland son increíbles, no hay duda de su calidad. No es el mejor, es uno de los mejores que he dirigido, eso es seguro”, manifestó Guardiola, que está al mando de Manchester City desde mediados del 2016 y que ha conseguido cuatro títulos de Premier League con el equipo.

Ya en relación al partido, el estratego español indicó lo siguiente: “Felicitaciones a mis jugadores porque sé lo difícil que fue. Lo dije ayer y en el descanso, sabíamos lo difícil que podía ser este partido pero al final lo logramos”.

Redactado por: Miguel Casana