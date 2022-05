Guardiola, polémico: “Ganar la Premier es más difícil que la Champions”

Pep Guardiola reapareció ante la prensa y manifestó que la Premier League es más complicada que la Champions League, torneo que no pudo ganar con el cuadro de Manchester

Guardiola manifestó lo siguiente: “¿Por qué me gusta más la Premier League que la Champions League? Diría que porque es más difícil. No digo que la Champions no sea importante. Me encantaría estar en París la semana que viene, pero es distinto ganar 38 partidos o ganar seis o siete, aunque siempre es agradable”.

EL CITY VA POR LA PREMIER:

En ese sentido, añadió lo siguiente: “La Premier League es más difícil. Son muchas semanas, muchos partidos, muchas lesiones, buenos y malos momentos, diferentes situaciones… El éxito es haber estado ahí en los últimos años. No es un partido único como la FA Cup. Se premia la regularidad, el día a día en el vestuario”.

Por último, expresó: “El éxito es estar ahí luchando por el título durante los últimos años. El Liverpool fue imparable cuando nos ganaron y nosotros no lo hicimos lo suficientemente bien, pero el resto de los años hemos estado ahí”.

Por último, señaló que: “La Liga de Campeones es una competición importante y difícil de ganar. Pero sólo son siete partidos (de Eliminatorias). No voy a ir al casino y apostar todo lo que tengo a siete partidos. Quiero ser feliz durante once meses y la Premier League me hace feliz. Con cada una de nuestras victorias puedo ir al restaurante sintiéndome bien”.