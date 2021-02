Guerra avisada, no mata gente

Presidente de Cerro Largo, afirma que la ‘U’ no ha pagado préstamo por Dos Santos. Reclamará a FIFA sus derechos.

La administración de la ‘U’ sigue mostrando no estar al nivel de un club tan importante, primero la incapacidad para contratar un ‘9’, y a hora se suma que, no ha cumplido con el pago del préstamo de Jonathan Dos Santos, quien pertenece a Cerro Largo de Uruguay.

El mandamás del equipo charrúa aclaró que, el club crema no ha pagado por haber tenido al delantero en el 2020. “Los compromisos son para honrarlos y pienso que el comportamiento de Universitario no ha sido ejemplar. Siento que nos ha faltado el respeto. Existe una deuda con Universitario por Jonathan Dos Santos y sus dirigentes quedaron en honrar su palabra, pero hasta ahora no lo han hecho. Ya hemos acudido a nuestros abogados para el reclamo ante la FIFA“, dijo en Voces del Fútbol.

Como se recuerda, Dos Santos llegó en la gestión de Solución y Desarrollo, y se hizo la Noche Crema donde se iba a pagar la mitad del préstamo y la otra parte quedaba pendiente. Luego, llegó la administración de Moreno, posteriormente la de Sonia Alva, y nadie pudo terminar de cumplir con Cerro Largo.

Dehl también dejó en claro que Dos Santos tenía la intención de jugar Libertadores con la ‘U’, y que le iban a dar todas las facilidades de seguir, pero el gran problema fue que la administración crema no pagó lo que faltaba del préstamo, por ello, optaron para que se vaya a México.