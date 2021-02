Un cuento de Borges

Delantero uruguayo de Cerro Largo tiene las negociaciones avanzadas para ser el delantero de Alianza.

La imperiosa búsqueda del nueve titular para afrontar la Liga 2 estaría cerca de culminar, pues el atacante uruguayo Enzo Borges tendría prácticamente todo arreglado para ponerse la camiseta blanquiazul. Su llegada sería en condición de préstamo, pues el dueño de su pase es el Cerro Largo tiene intenciones de cederlo cuando finalice el torneo ‘charrúa’, que se alargó a este año por la pandemia, por lo que todo está en la cancha del jugador.

“El DT Danielo Núñez me comentó sobre la posibilidad de que Enzo vaya a Alianza, todo depende de su voluntad. Vamos a buscarle todos los caminos para que trate de solucionarlo, no ponerle obstáculos para que pueda mejorar y tener un gran futuro”, declaró su presidente Ernesto Dehl a Las Voces del Fútbol.

Cabe recordar que Cerro Largo tuvo una mala experiencia prestando a Jonathan Dos Santos a Universitario, pues los cremas aún no terminan de pagarles, pero Dehl no cree que sea motivo para meter a todos los clubes peruanos en el mismo saco: “Los compromisos son para honrarlos. El comportamiento no ejemplar de una institución, no puede ser razón para ver a otra de esa manera”, añadió.