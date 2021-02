Liverpool se olvida de ganar en Anfield

El Liverpool pierde dos partidos seguidos en Anfield ante Burnley y Brighton. Alzate, con fortuna, dio la victoria a las ‘gaviotas’

En la previa del partido, el técnico del Liverpool conformó su ataque con Shaqiri, Mohamed Salah y Bobby Firmino. Además, Jürgen Klopp formó su mediocampo con Thiago, Wijnaldum y Milner. En cambio, el entrenador del Brighton decidió atacar con March (Lallana, 68′), Trossard (Zeqiri, 87′) y Maupay.

En la primera parte, Mohamed Salah prometía emociones fuertes con un disparo nada más iniciarse el duelo. Atacó la espalda de los defensas pero el balón le salió alto. A partir de ahí sólo hubo espacio para la frustración. Mucha posesión, estéril a más no poder. El orden defensivo del Brighton era impresionante.

En la segunda parte, Alzate remató aún no sabe ni cómo un balón suelto en el área para ajusticiar al portero Kelleher, sustituto de Alisson. Un 0-1 que no se movió. Luego, el Liverpool se acercó al empate pero no lo vio con claridad. Estuvo más cerca el 0-2 del Brighton. No anotó todavía el Liverpool en Anfield en este 2021 y con esta derrota se complica en la Premier League.

Por último, los ‘red’ quedan a siete puntos del Manchester City y con un partido más. La visita de los ‘skyblue’ el próximo domingo a Anfield es toda una ‘final’ por mantener sus opciones de Premier. Otra decepción para el ‘Pool’. Y ya van tantas. Asimismo, las lesiones volvieron vulnerable a la máquina casi perfecta de Klopp, que lleva todo el curso sobreponiéndose a todas las trabas en el camino.