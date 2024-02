Guerrero: “Están dilatando el tiempo para que no encuentre club”

Paolo Guerrero comentó sobre las declaraciones de Richard Acuña, indicando que no considera en serio las amenazas que ha recibido su familia.

La situación entre Paolo Guerrero y César Vallejo sigue sin resolverse. El delantero nacional respondió nuevamente a Richard Acuña después de que el líder del club trujillano pidiera más claridad en su partida. El Depredador sugirió que Acuña está prolongando deliberadamente el proceso para que él no pueda encontrar otro equipo.

“El señor Acuña menciona transparencia, pero desde que comencé las negociaciones con él, fui muy transparente y honesto. Creo que está retrasando deliberadamente el asunto para que el tiempo pase y yo no pueda encontrar un club. Eso está muy claro para mí. Además, me sorprende que un político en el Perú no tome en serio las amenazas, como si fueran algo común”, expresó en una entrevista.

“Aunque él dice: ‘Mis jugadores aquí no corren peligro, tienen seguridad’, sus jugadores no han enfrentado amenazas como las que he recibido yo y mi familia. Entonces, no sé si para la gente es normal que todos reciban amenazas en el Perú, porque el señor parece minimizar la situación”, agregó.

Guerrero también volvió a mencionar las amenazas que él y su familia han recibido. El máximo goleador histórico de la selección peruana reveló que incluso han contactado a la madre de su hija y le han enviado fotos de su familia.

“El señor Acuña afirma que ha sufrido daño en el ámbito deportivo, pero las amenazas las recibo yo y mi familia. Incluso le han escrito a la madre de mi hija con su foto. Esto me está causando un gran malestar, porque el señor parece tratarlo como algo normal, lo cual no me parece adecuado. Es cierto que el Perú es inseguro, pero yo he recibido mensajes y mi familia también”, concluyó Guerrero.