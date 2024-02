Zambrano no quiere irse: “Los dirigentes tomaron esa decisión”

Carlos Zambrano, jugador de la selección peruana, brindó información sobre sus planes en el fútbol y mencionó el tema de Alianza Lima.

Después de la derrota de Alianza Lima frente a Universitario en el clásico del fútbol peruano, muchos seguidores expresaron su deseo de que Carlos Zambrano continúe en el equipo para la temporada 2024.

En respuesta, el defensor nacional compartió que asistió a entrenar en la sede del club íntimo en Lurín el jueves 15 de febrero y mencionó que no se encontró con el gerente deportivo Bruno Marioni.

“En cuanto al otro tema, no puedo negarlo, todavía soy parte del club y debo continuar entrenando hasta que me desvincule por completo y pueda unirme a otro equipo. La atmósfera fue tranquila, fue en Lurín, fue reconfortante ver a los trabajadores del club y me sentí muy feliz de estar allí y saludar a todos”, expresó en su programa FutMax League.

“No tuve la oportunidad de ver a Marioni. El club entrena temprano por la mañana, así que yo hago mi propio entrenamiento y las instalaciones están disponibles para mí. Necesito mantenerme en forma, ya sea para Alianza Lima o para la selección peruana”, añadió el defensor de la selección nacional.

En otra entrevista para el canal de YouTube “De Enganche“, Carlos Zambrano confesó que no quiere dejar Alianza Lima, pero que la decisión la tomaron los dirigentes del cuadro blanquiazul.

“Todavía mi futuro está un poco frío por el tema económico. Yo estoy tranquilo y tengo una edad como para tomar en cuenta. Yo quiero quedarme en Alianza, pero los dirigentes tomaron la decisión de no contar conmigo”, sostuvo.

Por otro lado, Carlos Zambrano reconoció que tiene una oferta formal del Liverpool de Uruguay. Sin embargo, indicó que aún no ha llegado a un acuerdo con esta escuadra debido a un factor económico.