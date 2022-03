Guerrero: “Estoy muy bien, entrenando fuerte”

Paolo Guerrero, futbolista peruano, habló sobre su proceso de recuperación, además se refirió a su vuelta al fútbol.

Siente cerca su regreso. Paolo Guerrero brindó una pequeña entrevista a un programa deportivo en donde se pronunció sobre su proceso de recuperación a la rodilla; el delantero de 38 años también habló sobre su vuelta al fútbol.

El ‘Depredador‘ confesó sentirse bien y que su viaje a USA lo ayudó una mucho en su recuperación: “Estoy muy bien, entrenando fuerte. Esperemos que cada vez me sienta mucho mejor, ahorita me siento muy bien. Sirvió mucho mi viaje a Estados Unidos, me mantengo entrenando fuerte”.

El goleador histórico de la Selección Peruana mencionó que aún tiene tiempo para definir el equipo y la liga en donde jugará: “Tengo tiempo para elegir a qué fútbol, a qué campeonato, a qué liga”, declaró en Fútbol en América.

Para finalizar, el exjugador del Internacional de Brasil manifestó que espera volver dentro de poco a los campos de juego: “Estoy entrenando bien y espero en poco tiempo volver a jugar fútbol. Seguramente me voy a sentir mejor con el pasar de los días, las próximas semanas van a ser muy importantes”, concluyó.

Cabe mencionar que el último partido disputado por el goleador peruano fue el 8 de octubre del año pasado; cuando la Selección Peruana venció a Chile en el Estadio Nacional de Lima por las Eliminatorias a Qatar. Se espera que dentro de poco, Paolo pueda volver a romper las redes del arco, por el bien de la ‘blanquirroja’ y sobre todo, por el bien de él.