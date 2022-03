Mario Viera: “No estamos en nuestro mejor momento”

Mario Viera, entrenador de Alianza Atlético, habló sobre el momento actual de su equipo, el cual es uno de los líderes de la Liga 1.

Increíbles e inesperadas declaraciones. Alianza Atlético de Sullana viene siendo uno de los mejores equipos nacionales en la actualidad, el ‘Vendaval’ ha ganado todos sus partidos en el año y son uno de líderes del torneo. Pese a esto; Mario Viera, entrenador de la escuadra ‘churre’, manifestó que no están pasando por un buen momento.

El estratega uruguayo confesó que pese a estar invicto el torneo, no están en su mejor momento: “A pesar de que hemos iniciado muy bien, no estamos en nuestro mejor momento, el equipo no está bien todavía. Nosotros pretendemos mucho más físicamente del equipo, tácticamente por momentos se logra lo que queremos, pero queremos más intensidad”.

El DT del elenco de Sullana agradeció la confianza otorgada por la gente de Alianza Atlético: “Estoy muy agradecido con Lánder Alemán y Alianza Atlético que confiaron en nuestro trabajo”, declaró en Toca y Pasa.

Para concluir, el entrenador de 62 años reveló que año pasado estuvo cerca de dirigir a Alianza Lima: “El año pasado tuve un llamado de Alianza Lima para dirigir en el campeonato pasado; pero por circunstancias no se dieron las cosas”, finalizó.

Cabe mencionar que con 12 puntos, Alianza Atlético es el líder de la Liga 1 por diferencia de goles. El próximo partido del ‘Vendaval del Norte’ será ante la Universidad San Martín el sábado a las 11:00 hrs en el Estadio Melanio Coloma.