Mario Viera: “Es un buen comienzo e importante”

Mario Viera, entrenador de Alianza Atlético de Sullana, se refirió al buen arranque que han tenido los ‘Churres’ en el campeonato local.

El ‘Vendaval del Norte’ ha tenido un gran arranque en la actual temporada de la Liga 1, los ‘Churres’ han ganado sus tres primeros partidos del torneo local y se encuentran invictos. Mario Viera, entrenador de Alianza Atlético, brindó una entrevista a un medio televisivo en donde analiza el inicio de campeonato que ha tenido su equipo, además de hablar sobre la última victoria ante Alianza Lima.

El estratega uruguayo reveló que su equipo aún no muestra el 100% de su potencial: “Los resultados marcan una presencia en el sentido de que todo se redimensionad. Pienso que es un buen comienzo e importante, pero creo que tenemos que seguir corrigiendo. Creo que estamos en un 75% u 80%, todavía no estamos en el momento ideal“, declaró en GolPeru el DT de Alianza Atlético de Sullana.

El director técnico de 62 años analizó el partido ante Alianza Lima y también el desempeño de Hernán Barcos: “Indudablemente Hernán Barcos no puede quedar tan solo. Después de ese gol, no recuerdo una jugada importante de Alianza Lima en el primer tiempo. Me quedó con el gol de Alianza Atlético y con la frase que nunca hay que dar nada por perdido“, concluyó el entrenador del ‘Vendaval del Norte’.

Cabe mencionar que Alianza Atlético jugará este domingo a las 15:00 hrs ante Carlos Stein; este enfrentamiento se jugará en el Estadio Municipal César Flores Marigorda de Lambayeque. Si los ‘Churres’ logran ganar alcanzarán a Sport Huancayo en la cima de la tabla de posiciones con 12 unidades.