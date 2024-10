Guerrero sobre la Liga 1: “desde la estructura, tiene que cambiar”

Paolo Guerrero se refirió al campeonato local, dejando atrás sus polémicos comentarios en el 2023

Ya con 40 años de edad, Paolo Guerrero tuvo la decisión de volver al lugar donde todo empezó, pero vistiendo los colores de la Universidad César Vallejo. Luego de pasar un primer semestre complicado con el equipo trujillano decidió volver a su casa, al equipo que le dio la oportunidad de mostrar su fútbol al mundo entero: Alianza Lima.

Paolo Guerrero sigue viviendo su aventura en el torneo local, en donde lleva cuatro anotaciones (tres con Vallejo y uno con Alianza Lima) en 13 partidos (nueve con Vallejo y cuatro con Alianza Lima). A pesar de los pocos números en la Liga 1 de esta temporada, el delantero sigue manteniéndose apto para ser convocados por la selección peruana.

El exjugador de Corinthians se refirió al campeonato local, dejando evidente que hay mucho trabajo para mejorar: “Mi opinión sobre el campeonato peruano no ha cambiado. Pienso que, desde la estructura, tiene que cambiar. Las canchas tienen que cambiar para que el espectáculo sea mejor. Sigo pensando lo mismo que dije“.

Un comentario totalmente distinto al año anterior, en donde criticó el nivel futbolístico de la Liga 1: “Estoy jugando en un fútbol competitivo. Si me dices sobre mi edad, no estaría jugando en un fútbol competitivo. Hay muchos jugadores peruanos que no juegan en un fútbol competitivo, que es el peruano, obviamente”.

El delantero de Alianza Lima sigue teniendo continuidad en el fútbol profesional, un motivo por el cual puede ser considerado por la selección peruana. Sin embargo, para esta fecha doble por las eliminatorias sudamericanas no fue convocados por Jorge Fossati para enfrentar de local a Uruguay (11/10) y de visita a Brasil (15/10).