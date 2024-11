Guillermo Montoro: “El club respalda en general al señor Raffo”

El asesor legar de Sporting Cristal, Guillermo Montoro, se refirió a la detención de Joel Raffo

Luego de la detención de la Policía Nacional hacia Agustín Lozano, inmediatamente se realizó para el presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo. Por eso, Guillermo Montoro explicó las acciones que tomará el club rimense ante la situación. Luego explicó algunos temas que involucran al presidente del club, como los derechos de televisión.

Guillermo Montoro aseguró su no defensa hacia el presidente del club celeste: “Se da a entender que nosotros no vamos a encargarnos de la defensa del señor Joel Raffo. Ya se tiene asignado un equipo de abogados especialistas en derecho penal el señor Raffo para que puedan ejercer su defensa”.

Sin embargo, el asesor legal de Sporting Cristal expresó su rechazo ante las acusaciones hacia Joel Raffo: “En ese sentido, yo puedo de manera referencial referirme al caso, pero yo vengo más a aclarar la posición del club Sporting Cristal, que naturalmente es que rechaza cualquier acusación en contra de su presidente”.

Luego se refirió hacia el club, dejando en claro que, Sporting Cristal no es parte del caso y afirmó su apoyo hacia el presidente del equipo celeste: “Actualmente el club Sporting Cristal no está implicado en esta investigación, lo es el señor Raffo como persona natural. El club respalda en general al señor Raffo. Estamos seguros que las imputaciones no tienen sustento”.

Para terminar, Guillermo Montoro se refirió al caso de los derechos de televisión, asegurando que no hubo acciones ilegales dentro del club rimense: “No hubo ninguna irregularidad. De hecho, no se menciona en el requerimiento fiscal. Estoy hablando exclusivamente en el caso de derechos de televisión, porque entiendo que en la carpeta fiscal existen otros hechos en investigación”.