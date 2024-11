Ureña sobre vestir la camiseta de Chile: “Estoy preparado”

El jugador de Universitario, Rodrigo Ureña, se refirió a una posible convocatoria de Chile y reveló detalles de su futuro futbolístico

Rodrigo Ureña es sin duda el futbolista chileno más querido por la afición de Universitario. Es evidente su entrega dentro del campo, una acción que es reconocida por el hincha crema. Ya con dos títulos en el equipo de Ate, Rodrigo Ureña quiere seguir creciendo en el fútbol: un llamado de la selección Chile es lo que tanto desea, el chileno está listo para afrontarlo.

Ureña declaró para ADN Radio su situación con la selección de Chile: “Llegó la carta de reservación, varias veces ha pasado. Obviamente, se palpita el Clásico del Pacífico, tengo siete compañeros que están en la nómina peruana, entonces ellos me hablan, me preguntan y uno da sus referencias”.

El futbolista de 30 años aseguró estar listo para defender los colores de su país, resaltando su trayectoria en el fútbol profesional: “Estoy preparado, tengo mucha experiencia. He jugado ocho libertadores, tengo ocho títulos en mi carrera, la verdad es que vengo compitiendo a nivel internacional y eso te da otro roce”.

También se refirió al momento complicado de Ricardo Gareca en su selección: “Él cuando llega acá a Perú, no le estaba yendo bien, pero se pudo reponer a la situación, pudo meter a Perú en un Mundial. Es parte de un proceso como chilenos estamos viviendo un proceso, una nueva era, donde tiene que haber conocimiento de jugadores”.

Finalmente, reveló algunos detalles de su futuro en el fútbol: “Me han hablado los equipos grandes, me han buscado, constantemente me están llamando, equipos donde jugué. Dentro de todo en el fútbol chileno me fue bien y obviamente si en algún momento se me da la posibilidad de volver, lo voy a hacer, pero hoy no sé si sea lo mejor para mí volver”.