¡Chilavert se refirió a la detención de Agustín Lozano!

El exarquero paraguayo, José Luis Chilavert, criticó la gestión de Agustín Lozano y exigió justicia para la condena del presidente de la FPF

José Luis Chilavert no se guardó nada al referirse del presidente de la Federación Peruana de Fútbol. El exportero reveló los motivos al no sorprenderse ante las acusaciones hacia Agustín Lozano y exige justicia hacia su detención, luego aseguró que todas las directivas sudamericanas realizan los mismos delitos.

Chilavert no se guardó nada al referirse de Lozano: “A mí no me llama la atención. Es normal que Agustín Lozano esté preso. Nosotros conocemos su trayectoria. Por eso puse en mi twitter que todos los presidentes que están dentro de la Conmebol deben estar presos porque los presidentes se han enriquecido a costilla del fútbol sudamericano y cada día en Sudamérica tenemos clubes más pobres. Contra eso lucho”.

El exseleccionado de Paraguay espera una condena justa hacia el presidente de la FPF: “Ojalá que la justicia peruana lo pueda condenar duramente porque obviamente fue corroborado en la reventa de las entradas que estaba metido y después también las influencias que ha generado para poder posibilitar a sus clubes para poder salir adelante ahí en Perú”.

También se refirió a las demás directivas de Sudamérica: “Todos los presidentes están involucrados como obviamente Lozano pertenece a la cofradilla. Cuando ellos votan por ejemplo elegir autoridades en elecciones anticipadas porque ellos cambiaron los estatutos para beneficiarse mutuamente”.

Para terminar, señaló la clave para salir de esta mala situación: “Los presidentes de clubes se tienen que unir y echarles a los presidentes que están en cada asociación. Cuando hay elecciones internas para elegir al presidente de la asociación, hay que buscar a las personas honestas, leal, que busca transparentar al fútbol. Hoy en día todos estos personajes son corruptos, todos están metidos en la misma bolsa”.