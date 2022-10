Guillermo Salas: “Es un triunfo importante. El torneo viene siendo difícil”

Guillermo Salas, entrenador de Alianza Lima, valoró el triunfo ante Cienciano en el Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1

Guillermo Salas, entrenador de Alianza Lima, valoró el triunfo ante Cienciano en el Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1. Los blanquiazules son escoltas de Sporting Cristal con 33 unidades, a 2 de la punta del Clausura.

El “Memo” habló sobre la lucha por el título del Clausura. “Es un triunfo importante. El torneo viene siendo difícil para todos. La liga está en buen nivel ahora, hay muchos equipos peleando por meterse a torneos internacionales, se hace un torneo muy peleado y eso da gusto”.

Alianza dio un golpe de autoridad en Cusco y se metió de lleno en la pelea nuevamente. A los blanquiazules les queda recibir a Binacional y ADT en Matute. Sin embargo, en la penúltima fecha, visitarán a Ayacucho FC de Edgar Ospina. Los dirigidos por Salas están obligados a sumar los 9 puntos para tentar el campeonato.

Por otro lado, reveló que siempre forman el once inicial de acuerdo al rival de turno. “Todos los jugadores son importantes y todos los rivales son distintos. No todas las semanas salimos con el mismo once. Siempre miramos al rival primero y de ahí armamos el equipo que queremos”.