Guillermo Salas: “Hemos ganado un jugador más al plantel, me vuelvo loco porque no sé a quién voy a escoger, pero eso es bueno para el equipo”

Guillermo Salas sobre Farfán: “Hemos ganado un jugador más al plantel, me vuelvo loco porque no sé a quién voy a escoger, pero eso es bueno para el equipo”

El entrenador de Alianza Lima, Guillermo Salas, se mostró contento por el retorno de Jefferson Farfán, el debut de Juan Pablo Goicochea y porque dependen de sí mismos para conquistar el Torneo Clausura.

“Sabemos que Ayacucho FC va a ser un duro rival, nosotros nos la jugamos todo. Antes no dependíamos de nosotros, ahora sí, estamos seguros que el equipo se va a seguir dando íntegro. Vamos a dar todo para que la gente de Alianza esté contenta a fin de año”, confesó el ‘Chicho’ en el día de su cumpleaños 48.

Mientras sobre Jefferson Farfán, Salas comentó: “Hemos ganado un jugador más al plantel, me vuelvo loco porque no sé a quién voy a escoger, pero eso es bueno para el equipo. No está al cien por ciento, pero está mucho mejor. Está trabajando bien, futbolísticamente es un ‘capo’, un jugador de mucha calidad”.

Sobre lo dicho por Teófilo Cubillas, quien anhela que se el estratega continúe al mando de Alianza en los próximos años, comentó: “Es un honor y orgullo que un referente e ídolo e la institución como el ‘Nene’ Cubillas tenga esas palabras. Aprovecho también para enviarle saludos a César Cueto y que tenga una pronta recuperación”.

Redactor: Diego Pecho