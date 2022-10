Raúl Fernández: “La campaña que se viene realizando ya veremos para qué nos alcanza y veremos si fue buena”

Raúl Fernández habló con un medio local sobre la gran y sorpresiva victoria de Atlético Grau sobre Sporting Cristal que le cortó la racha de invicto de 25 partidos a los celestes en su cancha. Además, resaltó el trabajo que hicieron y ya piensa en el partido contra Melgar por la fecha 18 del Torneo Clausura.

“Sabíamos que iba a ser un partido difícil, complicado ante un equipo de mucha jerarquía y nosotros solo teníamos que hacer nuestro trabajo para sacar los tres puntos. Tuvimos fortuna con disparos que no ingresaron, chocaron palo. Nos quedamos contentos y satisfechos con el trabajo que realizamos y ahora a seguir, toca Melgar y pensar en ganar para ver cómo acaba este campeonato”, comentó Fernández.

El portero del cuadro albo, además, lamentó la decisión del árbitro de expulsar a Luis Álvarez. “Se puso cuesta arriba, para mí fue injusta la expulsión. Era doble amarilla, pero creo que no lo llegó a tocar ni a friccionar, no era la segunda amarilla, pero son decisiones que el árbitro toma y a nosotros nos toca aceptarlas”.

Por otro lado, evaluó la temporada que vienen haciendo y valoró la paciencia de la dirigencia. “La campaña que se viene realizando ya veremos para qué nos alcanza y veremos si fue buena. Al comienzo tuvimos ese bajón ya que la idea del técnico no la entendíamos. Es un proceso que también hay que valorar a la directiva que siguieron confiando”.

Finalmente, habló sobre su futuro y su deseo de regresar a Universitario. “Yo termino aquí mi temporada con el Atlético Grau. Acaba el campeonato y la mayoría estamos liberados. Todavía no me han hablado de renovación. Obviamente como hincha quisiera terminar mi carrera en la ‘U’, en el club que me vio nacer, dándole un título, terminando bien. Es un anhelo que tengo en mente. Ahí está, latente, pero uno nunca sabe”.

Redactor: Diego Pecho