Miguel Trauco: “Ha sido un cierre no como lo imaginaba, pero lo importante es que pude volver a jugar después de tres meses que era importante para mí”

Miguel Trauco habló sobre su regreso a las canchas con un medio local luego de más de tres meses y detalló cómo se viene preparando de la mejor manera para la próxima temporada y los amistosos de la selección.

“Ha sido un cierre no como lo imaginaba, pero lo importante es que pude volver a jugar después de tres meses que era importante para mí. Ahora entrenando para no perder la forma física y preparado para ojalá estos temas de selección sean favorables para mí. Obviamente al no tener competencia es un poco complicado, pero ya veremos qué pasará más adelante”, comentó Trauco.

El ex Flamengo señaló también que conversó con Marco López sobre su actual equipo. “Hablé con Marco del club, de la ciudad, porque a estas alturas era importante para mí vivir en una ciudad que me brinde comodidades. En la última temporada no disfruté mucho el poder vivir en una ciudad que no tenía las comodidades que quería tener”.

Por otro lado, mostró su incomodidad por lo que se habló después de perder el repechaje frente a Australia. “Me molesta que la gente sea tan ligera en dar una opinión pensando que a nosotros no nos duele y no es así. Creo que muchos tomaron el tema del viaje donde señalaron más a Cueva con el tema de los que viajaron y fue un tema que nos molestó bastante porque agarran a dos personas, pero viajaron varios familiares”.

Finalmente, confesó que hubo la opción real de regresar a Universitario y explicó por qué no se concretó. “Hubo algunas cositas que por ahí me llevaron a no aceptar porque el club estaba peleando arriba y me exigían que yo entre de frente a pelear el puesto, y yo no había entrenado casi nada”.

