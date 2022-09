Gustavo Álvarez: “Nos faltó precisión en los últimos metros”

Gustavo Álvarez tras la derrota ante Universitario: “Nos faltó precisión en los últimos metros”

El entrenador de Atlético Grau, Gustavo Álvarez, rescató el juego que tuvo su equipo en la derrota ante Universitario y señaló que el cuadro piurano sigue creciendo partido a partido. El resultado ante Universitario ha provocado que el equipo piurano tenga que ganar si o si en los siguientes partidos si quiere pelear el Torneo Clausura.

“Grau sigue creciendo. El equipo tiene una idea de juego consolidada con el desafío de imponerla ante el rival de turno. Contra un buen equipo como visita se jugó de igual a igual. Quizás nos faltó precisión en los últimos metros. El equipo tuvo una salida clara, dominó en el mediocampo. El saldo es positivo de rendimiento”, comentó Álvarez en conferencia de prensa.

Además, el entrenador albo negó categóricamente esperar una derrota de Sporting Cristal ante Binacional. “Para nada. Solamente miro y pienso en Grau. Desde el primer día dijimos que el objetivo es ganar el próximo partido. Así cuando mira la temporada sumamos los puntos y vemos para qué nos alcanza. No acostumbro hacer fuerza para otro equipo, solo por el mío”.

Finalmente, indicó que la labor del juez fue correcta todo el partido. “Me parece que el arbitraje fue correcto. Me acerqué para desearle lo mejor en la Copa del Mundo si no nos volvemos a cruzar. Me parece que es un buen árbitro, dirigió muy bien”.

Atlético Grau en la siguiente fecha se enfrenta a Sport Boys por la fecha 13 este jueves 29 de septiembre a la 01:00 de la tarde.

Redactor: Diego Pecho