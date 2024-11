¡Gustavo Costas sueña con levantar la Copa Sudamericana!

Gustavo Costas espera con ansias la final de la Copa Sudamericana para coronarse campeón.

Se terminó los partidos de la fecha doble de las Clasificatorias y vuelven las emociones. Como plato de fondo, tenemos la final de la Copa Sudamericana entre Racing Club y Cruzeiro de Brasil. El técnico de la «Academia», Gustavo Costas, confirma que desde ya sueña con ese partido y coronarse campeón de la competición.

«Es difícil. Yo no duermo. Dormí apenas una hora (lunes) me levanté a las seis de la mañana para ir a entrenar y me vi diez partidos de Cruzeiro. Yo estoy contento, a mí me encanta vivirlo así este momento de Racing porque como hincha me tuve que comer todo», señaló Gustavo Costas.

El DT que, además es fiel hincha de la «Academia», vive este momento a mil por hora. Como todos sabemos, el ex entrenador de Alianza Lima, es muy intenso y sufre cada partido a mil y viene viviendo uno de los mejores momentos de su vida, está a puertas de darle a Racing, un título que quedará en la historia.

«Cuando iba al colegio lo único que podía decirles a los de Independiente era que nosotros cantábamos más que ellos. Hoy vivir este momento, que mi gente esté contenta y mi familia también, es lo que soñé toda mi vida», agregó Gustavo Costas, quien es muy querido en Avellaneda por todo lo que le está dando en la institución.

La «Academia» tiene un presente de ensueño. Esta casi 10 días de jugar uno de los partidos más importantes de su historia como la final de la Copa Sudamericana, pero, a su vez, está metido entre los tres primeros en la primera división argentina con 40 puntos a 4 puntos del primer lugar, situación que ilusiona de sobre manera a toda la hinchada. ¡Se está viviendo un sueño!