Gustavo Dulanto habla de la Selección Peruana

Mientas aclaraba su situación en el Riga FC, Gustavo Dulanto aprovechó para hablar de la Selección Peruana de Fútbol. Manifestando que luchará por un puesto entre los seleccionados.

Durante una entrevista para una radio peruana, Gustavo Dulanto manifestó sus deseos de estar entre los jugadores de Juan Reynoso próximamente, indicando: “En mi puesto hay muy buenos elementos, la temporada pasada creo que tuve buenas actuaciones, pero respeto cada decisión de cada técnico. Uno siempre trabajará para pelear en la Selección. Ahora tengo el problema en la rodilla, donde mínimo estaré seis meses. Volveré más fuerte para pelear ese cupo en la Selección, donde hay buenos elementos”.

Lesión de Dulanto

El jugador confirmó que se encuentra lesionado, por lo que estará alejado de las canchas durante algunos meses. “Estoy un poco triste por la lesión, pero el ánimo a tope para la tristeza y frustración convertirla en trabajo. Apenas llegué al club, en un mes, jugué ocho partidos, todos de titular. Había logrado ser titular en tan poco tiempo, y esta lesión me sucedió hace unos días, me agarra de la nada, ya que nunca me había lesionado, habré tenido golpes, pero he jugado, ahora con los estudios que se hicieron salió ligamento cruzado, toca ponerle buena onda a este momento, la rodilla está cada vez desinflamando y eso es bueno para poder operarse”, manifestó el defensor.

También narró como es que vivió el preciso momento de la lesión. “La semana había sido fuerte, tuvimos doble turno y me sentía bien. Yo no hice pretemporada, estuve entrenando separado, hablé con la gente del club (Riga) en Moldavia, estuve un mes haciendo trabajos diferenciados, luego metí ocho partidos seguidos. Hicimos reducidos, luego un once contra once y en una jugada fue que sentí la rodilla, y grité ¡me rompí!, me puse a llorar de la impotencia ya que nunca había sentido ese grado de dolor”.