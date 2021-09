Gustavo Dulanto no fue convocado por la Selección Peruana

Tras ser uno de los mejores jugadores de la Champions League con el Sheriff, Gustavo Dulanto no sería llamado por el DT Ricardo Gareca.

El comando técnico junto a Ricardo Gareca realizaron el envió de las solicitudes a los clubes para la convocatoria que será el próximo 24 de septiembre, de cara a las Eliminatorias Qatar 2022.

Lo que llamó mucha atención fue que dentro de estas solicitudes no se ha llamado a Gustavo Dulanto, quien viene dando la hora en estas fechas, producto de su gran actuación en su club el Sheriff Tiraspol de Moldavia.

El dirigente argentino, no estaría llamando a un nuevo convocado y solamente estarían presente los jugadores habituales a la Selección Peruana. Se entendería el hecho de no llamarlo, ya que en la fecha triple tan decisiva no puede probar rendimientos pese al nivel que lleva Dulanto en estos momentos.

Por otro lado, ya que esta convocatoria no se cumpliría, al peruano no le queda más que seguir avanzando en su club el Sheriff Tiraspol y continuar destacando en la Champions League, ya que es uno de los certámenes donde se evaluará su buen nivel, esto también se verá cuando el conjunto moldavo deba chocar con poderosos rivales como Real Madrid o Inter de Milán.

El defensa viene mostrando su mejor cara dentro de su club ya que no solo recibe elogios por su juego defensivo sino también por el liderazgo y darse a notar tanto dentro como fuera de la cancha. Es así como el capitán del Sheriff, Gustavo Dulanto se siente valorado y agradecido con el apoyo que ha recibido hasta el momento.

Por ello que aún no piensa en otra cosa más que su club y tampoco desea saber de otras ofertas de otras ligas de Europa.