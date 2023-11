¿Gustavo Quinteros podría llegar a Alianza Lima?

Tras la salida oficial de Mauricio Larriera, Alianza Lima busca un DT extranjero para el 2024 que podría ser Gustavo Quinteros.

Alianza Lima y Mauricio Larriera terminaron su vínculo, tras perder la final de la Liga 1 ante Universitario de Deportes. La institución blanquiazul empezó a buscar un nuevo DT para el 2024, donde se especulan que Ricardo Gareca y Gustavo Costas son considerados como opciones. Uno de los nombres que ha comenzado a sonar fue el de Gustavo Quinteros.

El estratega argentino acaba contrato con Colo Colo a fin de año. Gustavo Quinteros llegó al ‘Cacique’ el 10 de octubre de 2020. El entrenador de 58 años ha dirigido 148 encuentros con 75 victorias, 41 empates y 32 derrotas, registrando un promedio de 1,80 puntos por partido. Quinteros salió campeón con Colo Colo junto a Gabriel Costa en 2022, pero el 2023 no fue su mejor año.

Según informa Líbero, Gustavo Quinteros ha entrado en la órbita de Alianza Lima, pero no hay nada concreto. El club de la Victoria no entrará en conversaciones con Quinteros hasta la salida definitiva de José Bellina, quien estaba a cargo de la gerencia deportiva. No obstante, la prioridad del entrenador argentino sería continuar en Colo Colo si lo renuevan para el 2024.

