Haaland confesó que siente admiración por Jamie Vardy:

En una entrevista con ‘Sky Sports’, Erling Haaland confesó sentir admiración por Jamie Vardy por su manera de jugar.

En diálogo con ‘Sky Sports’, Haaland dejó de lado lo profesional y mostró su versión más personal. El noruego confesó quién es el futbolista que más le inspira: “He visto a muchos jugadores. Por ejemplo, me fijo en quién es mejor en la carrera a la espalda del central cuando el ’10’ tiene el balón. Ahí, el mejor del mundo es Jamie Vardy”, dijo.

A pesar de que recientemente Haaland eligió a Lewandowski, Benzema y Messi como los mejores de 2021, ninguno de ellos le inspiran tanto como el atacante del Leicester.

“Veo mucho a fútbol, me he fijado mucho en Vardy. Cuando jugamos el sábado, me voy a casa el domingo y veo partidos todo el día”, continuó.

Su secreto para triunfar dentro y fuera del fútbol, ser el mismo. “Trato de ser como soy lo más que puedo, aunque cuando hay una cámara, tengo que tener cuidado. En el campo soy yo siempre, a veces me río de mí mismo”, comentó.

Por otro lado, el jugador de 21 años ya tiene pensado qué hacer cuando cuelgue los botines: “No sé qué haré en el futruo, pero creo que tendré una granja después de jubilarme. Tendré animales, un par de cabras, quizá. No es fácil ser futbolista. Tienes mucha presión. Cuando se puede, hay que relajarse. Cuando es posible intento relajarme. Me gusta estar en una granja, conducir un tractor, alimentar a las vacas, lo que sea… Ahora no tengo, pero los tendré”, finalizó.