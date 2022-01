Pulisic se mostró insatisfecho con su actualidad en Chelsea

Christian Pulisic se refirió a su actualidad jugando en Chelsea. Además, cuestionó su propio desempeño con los ‘Blues‘.

A pesar de estar de descanso a nivel clubes por las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022, Pulisic habló sobre su actualidad en Chelsea y no tuvo buenos comentarios con su propio desempeño.

En la conferencia de prensa previa al duelo contra El Salvador, el atacante de los Blues declaró: “Es un momento duro. No siempre jugué en las posiciones que quería jugar”.

“He aprendido mucho y estoy listo para tomar una posición en los próximos juegos en los que espero estar más cómodo”, agregó. Al inicio, el entrenador Thomas Tuchel utilizó al norteamericano como extremo, pero luego lo movió al mediocampo y lo puso hasta de lateral.

“Es demasiado a veces, porque cuando llego a la selección nacional, es ‘¿Cómo están las cosas en Chelsea?’ Definitivamente me ha afectado mucho y mentalmente ha sido difícil a veces, pero siempre estoy muy emocionado de volver con la selección, alejarme de todo eso y disfrutar jugando con estos muchachos y llegar a disfrutar del futbol en general (…) Obviamente ha habido altibajos este año con seguridad, no es exactamente donde quiero estar y cómo quiero que sean las cosas en este momento. Simplemente voy a seguir adelante. No me afecta cuando vengo aquí, así que estoy emocionado de estar aquí”, precisó.