Haaland: “El Dortmund quiere que tome una decisión”

Erling Haaland, delantero del Borussia Dortmund, manifestó que el conjunto alemán quiere que determine su futuro de una vez por todas

Tiene que decidir. Erling Haaland, delantero del Borussia Dortmund, manifestó que el conjunto alemán quiere que determine su futuro de una vez por todas. El ariete noruego es pretendido por distintos clubes del viejo continente. Marcó un doblete contra el Friburgo y volvió a ser determinante para el conjunto amarillo.

Haaland, manifestó lo siguiente sobre su futuro: “En los últimos seis meses he decidido no decir nada por respeto al Dortmund. Pero ahora el club ha empezado a presionarme para que tome una decisión. Yo sólo quiero jugar al fútbol pero ellos me presionan para decidir ya mi futuro”.

En ese mismo sentido, agregó lo siguiente: “Yo he dicho desde el principio que solo quería centrarme en jugar y dar así mi mejor versión. No quería tener otras cosas en mente. Pero ahora que me presionan es hora de valorar el futuro”.

QUIERE SEGUIR GANANDO:

Por el momento, el noruego prefiere centrarse en los partidos del Dortmund: “No voy a tomar ya la decisión. Estamos en un momento difícil con muchos partidos. Yo solo quiero jugar al fútbol y no puedo decidir nada ahora”.

LA RESPUESTA DEL CLUB ALEMÁN:

Hans-Joachim Watzke, CEO del Borussia, dijo lo siguiente en respuesta a Haaland: “Él es una persona espontánea. Se le permite hacer eso. No hay problema con Erling. Pero también debe comprender nuestra situación. No podemos esperar hasta finales de mayo”.