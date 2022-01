Marcelino: “Sin sufrir no podemos ganarle al Madrid”

Marcelino García, entrenador del Athletic Club, brindó declaraciones sobre la Supercopa de España frente al Real Madrid

Se siente conforme. Marcelino García, entrenador del Athletic Club, brindó declaraciones sobre la Supercopa de España frente al Real Madrid en Arabia Saudita. Ambos equipos disputarán la definición del torneo este domingo, a partir de las 1:30 p.m. hora peruana. Ante esto, el técnico del conjunto de Bilbao expresó sus sensaciones.

El estratega del Athletic manifestó lo siguiente respecto al partido: “Si pensara en algo que no fuera ganar no estaría en el camino correcto. Yo tengo que ser siempre positivo, optimista y ambicioso. Así me lo hacen sentir mis propios futbolistas. No podemos pensar en otra cosa que no sea ganar. Sólo pensamos en la victoria”.

En ese mismo sentido, agregó lo siguiente: “El Madrid tiene grandes delanteros, un medio preciso y jugadores desequilibrantes. Esta temporada utilizan más el contraataque. Es más difícil contrarrestarlos”.

SIN COMPLEJO DE INFERIORIDAD:

Además, el DT analizó las virtudes y defectos del Madrid: “Nosotros debemos tener acierto. Es el problema que estamos teniendo en partidos esta temporada. Y el Madrid también, que no lo tenga. Tienen dos futbolistas que llevan 38 goles entre los dos. Que no tengan su mejor día nos va a ayudar a ganar”.

Por último, pidió darle mucha importancia al equipo andaluz en la liga española: “La salud mental tiene mayor importancia que ganar una Champions League. Siempre hay que confiar en el proceso y no dejar que nadie diga que no puedes hacer algo. Una profesora se reía cuando le dije que quería ser futbolista y mira dónde estoy ahora”.