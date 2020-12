HABLÓ FARAH

Afirma que Víctor Hugo Marulanda no quiso sacar a Mario Salas.

Uno de los culpables que las cosas hayan acabado así, es el Fondo Blanquiazul. Los acreedores se metieron en cosas que no debían, como manejar las cosas deportivas, esto según Víctor Hugo Marulanda. Sin embargo, Fernando Farah, salió a desmentirlo con la pierna en alto. “El Fondo es un acreedor, como tal, ha estado involucrado en trazar planes para el club. Confiando en el profesor Bengoechea y el equipo que venía trabajando con él para armar el equipo. El Fondo se preocupó más del futuro que del año presente. El Fondo Blanquiazul dicta las pautas. Nosotros no estamos en el día a día, eso es falso. Personalmente, yo quería que el club no dependa de dirigentes, que no haya ninguna persona que interfiera en trabajo de los especialistas”, señaló Farah.

Asimismo, dijo que al director deportivo no quería sacar a Mario Salas. “Víctor Hugo Marulanda decía que no era momento de sacar a Mario Salas porque no era el momento. Cualquier otro dirigente lo hubiera sacado antes, pero se dice que se deben respetar los procesos. Solo queríamos que este año termine para comenzar a mostrar los frutos en el 2021. Pero lamentablemente ha ocurrido esta desgracia, hoy vemos cómo se está cambiando de rumbo”, sentenció.